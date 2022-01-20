Вернидуб рассказал, почему жена хотела с ним развестись

Юрий Вернидуб девять лет возглавлял "Зарю". Фото: Футбум

Главный тренер "Шерифа" 55-летний Юрий Вернидуб признался, что его брак был на волоске.

Вернидуб не уделял внимания семье и много играл в казино.

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"Когда осознал, что пора заканчивать гульки? Где-то в 43 года. Играл в казино, начались проблемы с женой. Когда она сказала, что будем разводиться, на меня это больше всего подействовало.

Максимально проигрывал в казино тысяч пять гривен за ночь, наверное. Сейчас, слава Богу, вообще не играю. Есть семья - лучше потрачу деньги на внуков и детей. Еще у меня брат, сестра - и на них тоже.

Есть человек, который меня остановил, дети сильно повлияли. Они были против развода, и я сказал, что все будет хорошо. Все изменилось", - сказал Вернидуб в эфире "ОТДУШИВ ДУШУ".

Юрий Вернидуб с женой Лесей воспитывает двоих сыновей. Старший является капитаном луганской "Зари". Вернидуб возглавил молдавский "Шериф" летом 2020 года. Смог вывести команду в ЛЧ, где она набрала семь очков и заняла третье место. В 1/16 Лиги Европы сыграет против нидерландского "Фейеноорда". В Украине Вернидуб работал девять лет с "Зарей". Стал финалистом Кубка Украины и выиграл бронзовые возможности.