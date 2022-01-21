Вернидуб назвал трех украинцев, которых хотел бы пригласить в "Шериф"

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Главный тренер "Шерифа" 55-летний Юрий Вернидуб хотел бы пригласить в "Шериф" троих игроков киевского "Динамо".

По словам наставника, ему импонирует игра молодых футболистов.

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"Николай Шапаренко - номер один из тех, кого бы взял. Сильный футболист подошел бы к той схеме, в которую мы играем. Но знаю, что он никогда у нас не будет.

Второй - это Илья Забарный. Он выступил в прошлом году потрясающе. В таком возрасте выдавать такой футбол. Есть ошибки, но парень прогрессирует. Он мне симпатичен, тем более воспитанник "Динамо". Это дорогого стоит.

Еще бы взял Виталия Миколенко. Он классный футболист. Хочу, чтобы у него все вышло. Все молодые и голодные к футболу. Надеюсь, у них все удастся, это будущее Украины", - сказал Вернидуб в комментарии YouTube "ОТДУШИВДУШУ".

Юрий Вернидуб работает с "Шерифом" с декабря 2020-го. Под его руководством тираспольцы стали настоящим открытием этого сезона: команда победила "Реал" и "Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов, а весной будет играть в плей-офф Лиги Европы. В Украине наставник работал девять лет с "Зарей".