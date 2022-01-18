"Мы должны "Шахтер" как минимум 5:0 побеждать" - Вернидуб сделал громкое заявление

Юрий Вернидуб 9 лет возглавлял "Зарю". Фото: ФК "Зоря".

Украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб высказался о матчах с донецким "Шахтером" в групповом раунде Лиги чемпионов.

Дома чемпион Молдовы победил 2:0, на выезде соперники сыграли вничью 1:1.

"Мы 2:0 обыграли, а должны были побеждать как минимум 4-5. Контроль мяча у них потрясающий, на своей половине – контролируйте хоть до упаду, мое задание было в нижнем блоке сыграть правильно, после отбора выйти в контригру.

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Во второй игре – да, моменты были, я в первом тайме не узнал свою команду. Я и на пресс-конференции признал, что не годится так играть, мы не имеем права играть так. Во втором тайме мы немного изменили игру.

Да, у них тоже были моменты, но и у нас начали появляться моменты. Мы тоже неплохо совершали переход из атаки в оборону. Я думаю, что нас это наградило, что мы забили в конце и сравняли", - сказал Вернидуб в эфире канала "ОТДУШИВДУШУ".

Юрий Вернидуб возглавил "Шериф" в конце 2020 года. Смог вывести чемпионат Молдовы в групповой раунд Лиги Европы. Подопечные Вернидуба заняли третье место в группе и вышли в 1/6 Лиги Европы, где сыграют против "Фейеноорда". В Украине Вернидуб девять лет возглавлял "Зарю".