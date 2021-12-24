Неужели вернется в Украину? Вернидуб определился со своим будущим

Украинский тренер 55-летний Юрий Вернидуб продлил контракт с "Шерифом".

Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года, сообщает сайт чемпиона Молдовы.

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Предварительное соглашение завершалось в конце текущего сезона.

По сообщению СМИ, в услугах украинского тренера был заинтересован чемпион Венгрии "Ференцварош", но назначил на этот пост россиянина Станислава Черчесова.

Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020-го. С ним он выиграл титул чемпиона Молдовы и сумел пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов.

В группе ЛЧ клуб из Тирасполя один раз обыграл "Реал" и дважды взял очки в матчах с "Шахтером". Команда заняла третье место и вышла в плей-офф Лиги Европы.

17 и 24 февраля "Шериф" проведет встречи против "Браги" в рамках Лиги Европы.