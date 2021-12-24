Хамское поведение Яремчука. "Бенфіка" вилетіла із Кубка Португалії

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

В матче 1/8 Кубка Португалии "Бенфика" разгромно уступила "Порту" - 0:3 и выбыла из турнира.

Еще в первом тайме "Порту" забил три мяча и решил судьбу противостояния. Кроме того, "драконы" осталась в меньшинстве в конце первого тайма после удаления Эванилсона.

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Форвард сборной Украины Роман Яремчук отыграл второй тайм. Украинец отличился хамским поведением на поле.

Яремчук спровоцировал потасовку на поле, когда толкнул нападающего "Порту" Мехди Тареми, а затем ударил иранца ногой. Судья матча пожалел Романа, показав только желтую карточку. Украинца могут ожидать дополнительных дисциплинарных наказаний за этот эпизод.

Роман Яремчук выступает за "Бенфику" с лета 2021 года. Предыдущим клубом форварда был бельгийский "Гент". В Украине нападающий выступал за "Динамо" и "Александрию".

Яремчук является основным форвардом сборной Украины.