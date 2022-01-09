Почему Вернидуб подписал новый контракт с "Шерифом"

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Украинский тренер 55-летний Юрий Вернидуб подписал новый контракт с чемпионом Молдовы "Шерифом". Новое соглашение будет действовать до конца 2024 года.

Вернидуб заставил говорить о себе всю футбольную Европу благодаря выступлениям в Лиге чемпионов. Украинский тренер смог пройти квалификацию турнирную оставив за бортом чемпиона Сербии "Црвену Звезду" и Хорватии "Динамо" Загреб. На групповой стадии турнира получил семь очков. Победил "Шахтер" и "Реал", а также сыграл в ничью с "горняками" в Киеве.

Вернидуб имел все предпосылки для повышения. Успешное выступление в Лиге чемпионов могло позволить Вернидубу получить работу в сильном чемпионате и получить хороший личный контракт. Но Вернидуб решил продлить нынешний контракт на три года . Предыдущее соглашение с "Шерифом" завершилось летом 2022 года.

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Значит, Вернидуба все устраивает в Молдове и он не хочет менять работу. В Украине нет вариантов. У "Динамо" и "Шахтера" есть свои тренеры. Сборную доверили Александру Петракову. Игорь Йовичевич успешно работает в "Днепре-1". Возглавлять середняков чемпионата, или вернуться назад в "Зарю" после Виктора Скрипника летом 2022 года - это будет шаг назад. В ведущие чемпионаты не позовут. Тренер так и не овладел английским языком. От возможной работы в России сам категорически отказался.

Вернидуб мог продолжить карьеру в чемпионатах Польши или Венгрии

Был вариант с "Ференцварошем". Подобный вариант мог быть с варшавской "Легией", но нужен агент, который будет лоббировать назначение Вернидуба, как это сделал Шандор Варга для Сергея Реброва.

Все это риски и в случае отсутствия результата Вернидуб может быстро потерять работу и снова находиться без команды. В Молдове украинский тренер нашел свой клуб. Имеет полное доверие от президента команды на формирование состава. Может приглашать нужных для себя футболистов. "Шериф" формируется из опытных, физически сильных игроков, которые приходят в статус свободных агентов. Зачем усложнять, если сотрудничество выгодно для обеих сторон? "Шериф" смог засветиться на международной арене и сможет зарабатывать благодаря трансферам продажи лучших футболистов, а Вернидуб - возможность работать и реализовать свои идеи.

Юрий Вернидуб возглавил "Шериф" в конце 2020 года. Предыдущим местом работы тренера был солигорский "Шериф" и луганская "Заря". Вернидуб работал девять лет и за это время выиграл бронзовые награды чемпионата Украины.