"Вам этого не простят" - обращение белорусского тренера "Руха" к соотечественникам

Леонид Кучук. Фото: ФК "Рух"

Главный тренер "Руха" белорус Леонид Кучук высказал свою позицию по поводу нападения России на Украину и обратился к своим соотечественникам.

Обращение наставник опубликовано на официальном сайте львовского клуба.

"Я работал во многих странах: Беларуси, Молдове, России и Украине. Сегодня мое сердце с Украиной. Во Львове я тренирую футбольный клуб "Рух". Прекрасно понимаю менталитет украинцев. Я всегда общался на русском языке и никогда не чувствовал никакой дискриминации. Украинцы - прекрасная, искренняя, трудолюбивая и свободная нация, они всегда отстаивали и будут отстаивать независимость и суверенитет своей страны.

Сегодня в украинские дома пришла беда. Российские военные убивают мирных жителей, гибнут женщины и дети. Это настоящее преступление, за которое придется расплачиваться следующим поколениям. Я прошу всех адекватных россиян: остановите эту войну, пока не поздно. Поверьте, украинцы будут защищать свою страну до конца. Это сильная духом нация. Вы почувствуете сильное сопротивление не только украинских военных, но и пенсионеров, женщин и детей. Здесь вас не ждут. Следовательно, россияне, остановитесь! Призываю Россию остановить войну.

Дорогие мои соотечественники белорусы, умоляю вас: не идите воевать в братскую Украину. Вам это никогда не простят не только украинцы, но и ваши дети и внуки. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!" - заявил Кучук.

Кучук тренировал в Украине "Арсенал" Киев, "Сталь" Каменское и "Рух".