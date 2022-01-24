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понедельник, 24 января 2022 16:44

В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
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Дзюдоистка Дарья Билодид является одной из украинских спортсменок-красавиц.

Ранее она не раз публиковала фото своей стройной фигуры в соцсетях.

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Однако накануне она ошеломила своих поклонников.

Дарья приняла участие в откровенной фотосессии, чем поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид

21-летняя Дарья Билодид - украинская дзюдоистка. Двухкратная чемпионка мира и Европы, а также бронзовый призер Олимпиады в Токио. Кроме того, в ее копилке еще есть серебро европейского первенства.

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