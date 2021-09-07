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Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
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В столичной мэрии наградили киевлян-призеров Олимпиады в Токио и их тренеров. Пятеро спортсменов, которые завоевали третье - шестое места, и семь тренеров получили денежное вознаграждение. Двум бронзовым призерам вручили и награду мэра столицы "Знак Почета".

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КГГА

"Сегодняшние награды - сильная мотивация не только для нас, но и для будущих поколений спортсменов. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы на следующих Олимпийских играх победно поднимался украинский флаг и звучал гимн", - сказал бронзовый призер по фехтованию Игорь Рейзлин.

Всего в составе украинской сборной были 38 киевлян-олимпийцев. Наградили пять призеров: Игоря Рейзлина, Дарью Билодид, Ирину Геращенко, Якова Хаммо, Любовь Басову.

За третье место на Олимпиаде спортсмены получили от города 500 тыс. грн, за четвертое - 400 тыс. грн, пятое - 300 тыс. грн, за шестое место - 200 тыс. грн. Тренеры олимпийцев получили от 75 тыс. грн до 325 тыс. грн.

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Всего городские власти на материальную поддержку олимпийцев и их тренеров выделили более 3 млн грн.

Мэр столицы Виталий Кличко заверил, что киевляне-параолимпийцы также получат от города денежное вознаграждение.

Олимпиада в Японии продолжалась с 23 июля по 8 августа. Украину представляли 157 спортсменов. Украинцы завоевали 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных, 12 бронзовых.

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