В Киеве приветствовали украинских параолимпийцев

Спортсменов приветствовали в аэропорту "Борисполь". Фото: instagram.com/ukraineparadeaflympic

В Киеве приветствовали часть параолимпийцев, которые вернулись домой.

Более 100 спортсменов вернулась с Параолимпийских игр 2020 в Токио. 5 сентября завершился последний день соревнований, сообщает ТСН.

Вернулись спортсмены, которые соревновались в плавании, настольном теннисе, велоспорте, легкой атлетике и голболе. В аэропорту "Борисполь" их поздравляли с цветами и шариками.

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Часть украинских спортсменов примет участие в церемонии закрытия Паралимпиады-2020 5 сентября. Оно начнется в 14:00 по киевскому времени.

Сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете на Параолимпиаде в Токио. В активе украинцев 98 народ: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Украину обошли Нидерланды, которые имеют только 58 медалей, но 25 из них золотые.