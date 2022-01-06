Рыба, овощи, пирожное. Билодид показала, что на ужин едят олимпийские призеры

Все привыкли наблюдать за украинскими спортсменами прямо на соревновательных аренах или площадках. И совсем мало известно о том, каков их быт.

И только благодаря активным пользователям социальных сетей можно узнать чуть больше. Одной из таких является дзюдоиста Дарья Билодид.

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Накануне в "сториз" своего Instagram спортсменка поделилась блюдами, которые сама же себе и приготовила.

"Шеф Дарья вернулась", - подписала она одну из фотографий.

Отметим, что 21-летняя девушка запекла рыбу с морковью и цуккини, а на десерт было аппетитное пирожное.

Автор: instagram.com/dariabilodid7

Автор: instagram.com/dariabilodid7 Автор: instagram.com/dariabilodid7

Дарья Билодид – украинская дзюдоистка. Двукратная чемпионка мира и Европы, а также бронзовый призер Олимпиады в Токио. Кроме того, в ее копилке еще есть серебро европейского первенства.