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суббота, 25 декабря 2021 07:11

Попала в сказку. Билодид показала свой отдых в Швейцарии

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Бронзовый призер Олимпиады украинская дзюдоистка 21-летняя Дарья Билодид отдыхает в Швейцарии.

Украинская спортсменка наслаждается природой и архитектурой страны.

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Я в сказке. Сегодня мы в Монтре, в старинном городе, расположенном между крутыми холмами и Женевским озером. У меня нет слов, чтобы описать, насколько здесь красиво. Невероятной красоты природа рядом со старинными постройками. Энергетика самая сильная. Путешествия как глоток свежего воздуха, который дарит много приятных эмоций", — прокомментировала Дарья свои фото в Instagram.

Автор: Instagram.com/dariabilodid
 

Автор: Instagram.com/dariabilodid
 

Автор: Instagram.com/dariabilodid
 

 

Дарья Белодид - украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020/21 года, чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира.
Белодед готовилась к новому сезону в Турции.

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