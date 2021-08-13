Как Билодид отдыхает после Олимпиады на Мальдивах

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Дарья Билодид поехала в отпуск после соревнований.

Билодид отдыхает и набирается сил на Мальдивах.

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Дзюдоистка нежится на пляже, катается на велосипеде и балует себя вкусной едой.

На Олимпиаде в Токио Билодид выиграла бронзовую награду. Хотя перед турниром она была главной фавориткой в своей весовой категории.

Сборная Украины на Олимпиаде получила 19 медалей. Одна из них золота, шесть серебряных и 12 бронзовых.