"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады

В понедельник, 2 августа, в Киев из Токио вернулась украинская теннисистка 26-летняя Элина Свитолина.

Встречали спортсменку в терминале аэропорта "Борисполь", пишет "Суспільне".

Фото: nv.ua

По прибытию Свитолина заявила, что на Олимпиаде отдалась на 100% и "гордится матчами, проведенными в Токио".

"Был напряженный турнир. С первого дня все матчи были напряженными, буквально несколько мячей решали. Последний матч - один из самых тяжелых для меня. Хотелось взять эту медаль и поехать не с пустыми руками. Для меня Олимпиада важна. И когда я играю за сборную, это всегда в приоритете. Я старалась подготовиться и отдаться на 100 процентов. Думаю, мне удалось. К сожалению, не золото, но буду стремиться и дальше", - рассказала Свитолина.

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Встретить спортсменку приехал в аэропорт и тренер по теннису Леонтий Бурма. Он отметил, что Свитолина сделала все возможное для победы.

"Она сделала все возможное для Украины и национального спорта, для того, чтобы прославить теннисный мир Украины. И чтобы этот матч выиграть", - сказал тренер.

1 августа Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль Олимпиады, обыграв в утешительном финале Елену Рыбакину из Казахстана. Это первая в истории Украины олимпийская медаль по теннису.