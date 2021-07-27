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вторник, 27 июля 2021 17:37

Призер Олимпиады Билодид не будет приостанавливать профессиональные выступления

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Призер Олимпиады Билодид не будет приостанавливать профессиональные выступления
Дарья Билодид принесла сборной Украины первую медаль на Олимпиаде. Фото: REUTERS

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Дарья Билодид не будет приостанавливать профессиональные выступления после выступлений в Токио.

Украинская дзюдоистка после Олимпиады возьмет короткую паузу от тренировок.

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"Это будет небольшая пауза. Меня просто неправильно поняли. Это будет отдых, мне надо перезагрузиться, настроиться, набраться сил на следующий олимпийский цикл. Потому что это было трудно для меня психологически, физически. Мне нужен месяц, возможно, немного больше, чтобы идти дальше к своим целям", - цитирует спортсменку "UA: Первший".

Дарья Билодид принесла сборной Украины первую медаль на играх в Токио.

В медальном зачете сборная Украины остается на 42-м месте. Украинцы имеют в активе три бронзовые награды.

Лидирует в рейтинге команда США, которая имеет восемь золотых, три серебряных и восемь бронзовых медалей. Китай тоже восемь золотых, но меньшее количество серебряных наград. Япония с семью золотыми медалями - не третьем месте.

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