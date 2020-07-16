"Ювентус" нацелился на талант "Шахтера"

Маркос Антонио может продолжить карьеру в Серии А. Фото: ФК "Шахтер"

Чемпион Италии "Ювентус" заинтересован в покупке полузащитника "Шахтера" 20-летнего Маркоса Антонио.

Скауты итальянского гранда видят в бразильце перспективу, утверждает Сalciomercato.

"Ювентус" может попытаться купить бразильца, чтобы потом отправить в аренду в "Сассуоло", где хавбеку удастся спокойно адаптироваться к Серии А.

Трансфер Маркоса Антонио может стать частью стратегии "Ювентуса", направленной ​​на постепенное омоложение состава.

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Маркос Антонио перешел в "Шахтер" в феврале прошлого 2019 года за 3,5 млн евро. У бразильца нет основного места в составе "горняков".