"Ювентус" нацелился на талант "Шахтера"

Чемпион Италии "Ювентус" заинтересован в покупке полузащитника "Шахтера" 20-летнего Маркоса Антонио.
Скауты итальянского гранда видят в бразильце перспективу, утверждает Сalciomercato.
"Ювентус" может попытаться купить бразильца, чтобы потом отправить в аренду в "Сассуоло", где хавбеку удастся спокойно адаптироваться к Серии А.
Трансфер Маркоса Антонио может стать частью стратегии "Ювентуса", направленной на постепенное омоложение состава.
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Маркос Антонио перешел в "Шахтер" в феврале прошлого 2019 года за 3,5 млн евро. У бразильца нет основного места в составе "горняков".
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