"Ювентус" хочет забрать Сапату в "Аталанты"

Дуван Сапата уже забил 17 мячей. Фото: Insidefoto / Image Sport

Как стало известно авторитетному изданию CorrireDelloSport, форвард "Аталанты" из Берегамо Дуван Сапата попал в сферу интересов туринского "Ювентуса". "Бьянконери" этим летом, скорее всего, попрощаются с Гонсало Игуаином, а Дуван станет более молодой заменой опытному аргентинцу.

"Старая синьора" готова предложить "богиням" за колумбийца 30 миллионов евро, а также голкипера Маттео Перина, который сейчас выступает на правах аренды за "Дженоа". Реакция "Аталанты" на такое предложение не известна.

Их основной вратарь Пьерлуиджи Голлини близок к уходу из клуба, поэтому для коллектива Джан Пьеро Гасперини очень важно найти вратаря, но за лидера атак они явно хотели бы получить больше.

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29-летний Дуван Сапата в нынешнем первенстве забил 17 мячей в 24 матчах.