Усик стал вторым в рейтинге лучших чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю

Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал топ-10 лучших чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе за всю историю.
Украинский боксер Александр Усик стал вторым лучшим боксером в истории тяжелого веса, сообщает "Worldboxingnews.net".
Усик уступил только легендарному американцу Эвандеру Холифилду. Уроженец Симферополя удостоился быть в этом списке благодаря тому, что в 2018 году он сумел объединить все титулы в тяжелом весе, став абсолютным чемпионом мира.
Топ-10 чемпионов мира в тяжелом весе по версии WBC:
1. Эвандер Холифилд;
2. Александр Усик;
3. Хуан Карлос Гомес;
4. Дэвид Хэй;
5. Тони Белью;
6. Майрис Бриедис;
7. Жолт Эрдеи;
8. Влодарчик;
9. Жан-Марк Мормек;
10. Анаклет Вамба.
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В последнем бою Александр Усик победил нокаутом Тони Белью
в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте, однако позже сам отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в супертяжелый вес.
Свой дебютный поединок в супертяжелом весе Александр Усик проведет в сентябре - его соперником будет 38-летний Карлос Такам.
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