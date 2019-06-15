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суббота, 15 июня 2019 14:15

Усик стал вторым в рейтинге лучших чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю

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Усик стал вторым в рейтинге лучших чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю
В рейтинге лучших боксеров по версии WBC Усик уступил только Холифилду

Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал топ-10 лучших чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе за всю историю.

Украинский боксер Александр Усик стал вторым лучшим боксером в истории тяжелого веса, сообщает "Worldboxingnews.net".

Усик уступил только легендарному американцу Эвандеру Холифилду. Уроженец Симферополя удостоился быть в этом списке благодаря тому, что в 2018 году он сумел объединить все титулы в тяжелом весе, став абсолютным чемпионом мира.

Топ-10 чемпионов мира в тяжелом весе по версии WBC:

1. Эвандер Холифилд;

2. Александр Усик;

3. Хуан Карлос Гомес;

4. Дэвид Хэй;

5. Тони Белью;

6. Майрис Бриедис;

7. Жолт Эрдеи;

8. Влодарчик;

9. Жан-Марк Мормек;

10. Анаклет Вамба.

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В последнем бою Александр Усик победил нокаутом Тони Белью

в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте, однако позже сам отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в супертяжелый вес.

Свой дебютный поединок в супертяжелом весе Александр Усик проведет в сентябре - его соперником будет 38-летний Карлос Такам.

https://24tv.ua
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Дата
15
июня

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