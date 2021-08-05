Украинский защитник опозорился в матче квалификации Лиги чемпионов

Тарас Качараба имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины. Фото: УАФ

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов между собой встречаются лучшие команды Чехии и Венгрии.

В первом матче "Славия" дома проиграла "Ференцварошу" - 0:2.

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Одним из антигероев поединка стал украинский защитник 26-летний Тарас Качараба. Экс-защитник "Шахтера" в середине первого тайма пытался отдать пас вратарю, но вышел автогол из-за плохой вратарскую работу с мячом.

10 августа команды сыграют между собой в Будапеште.

Тарас Качараба играл за молодежную сборную Украины, молодежные команды "Шахтера", "Говерлу", "Зирку. С 2018 года выступает в Чехии. Сначала играл за" Слован ", а с начала 2021 стал игроком" Славии " Команда украинского тренера Юрия Вернидуба "Шериф" в гостях сыграла вничью с Чемин Сербии "Црвеной Звездой" - 1: 1.