Показали, как украинский тренер победил соперника в Лиге чемпионов

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов тираспольский "Шериф" Юрия Вернидуба на выезде победил армянский "Алашкерт".
Встреча прошла в Ереване на поле Республиканского стадиона имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Вернидуба.
Единственный мяч на 84-й минуте поединка в составе молдавского клуба забил красивым дальним ударом Луваннор Энрике.
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Ответный матч состоится 28 июля на стадионе "Шериф" в Тирасполе. Начало - в 20:00. К работе с молдавским клубом Вернидуб работал в Беларуси с солигорским "Шахтером". Впоследствии его сменил еще один украинец - Роман Григорчук.
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