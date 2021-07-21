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четверг, 22 июля 2021 06:11

Показали, как украинский тренер победил соперника в Лиге чемпионов

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Показали, как украинский тренер победил соперника в Лиге чемпионов
Раньше Вернидуб работал в Беларуси. Фото: "Шахтер" Солигорск.

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов тираспольский "Шериф" Юрия Вернидуба на выезде победил армянский "Алашкерт".

Встреча прошла в Ереване на поле Республиканского стадиона имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Вернидуба.

Единственный мяч на 84-й минуте поединка в составе молдавского клуба забил красивым дальним ударом Луваннор Энрике.

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Ответный матч состоится 28 июля на стадионе "Шериф" в Тирасполе. Начало - в 20:00. К работе с молдавским клубом Вернидуб работал в Беларуси с солигорским "Шахтером". Впоследствии его сменил еще один украинец - Роман Григорчук.

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