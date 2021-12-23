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четверг, 23 декабря 2021 11:49

Украинский футболист потерял сознание во время матча чемпионата Бельгии

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Вингер бельгийского "Мехелена" 24-летний Марьян Швед попал в больницу во время матча Кубка Бельгии.

В матче с "Эйпеном" бывший игрок сборной Украины столкнулся с вратарем соперника, пишет "Сегодня".

Украинский легионер вышел на замену во втором тайме поединка при счете 1:1.

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Через несколько минут украинец лежал на футбольном поле без сознания после жесткого столкновения с вратарем "Эйпена".

"Когда наши игроки подошли к нему, Швед был без сознания. Он лежал на спине и не двигался.

Затем его перевернули на бок и Марьян прокашлялся. После игры он пришел в себя.

Надеюсь, он не сильно пострадал. Удар пришелся в основном по голове и ребрам", - рассказал наставник "Мехелена" Воутера Вранкена.

После столкновения с вратарем "Эйпна" Шведа доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Автор: Belga
 

Команда украинца допустила 1:3 и вылетела из Кубка Бельгии.

В этом сезоне Марьян Швед сыграл 18 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

В Украине Швед играл за "Карпаты". Также защищал цвета "Севильи" и "Селтика". Есть в активе один матч за сборную Украины.

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декабря

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