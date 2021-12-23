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четверг, 23 декабря 2021 10:37

Вернется в "Динамо"? Ярмоленко нашли новую команду

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Вернется в &quot;Динамо&quot;? Ярмоленко нашли новую команду
Андрей Ярмоленко четвёртый сезон выступает в АПЛ. Фото: "ФК "Вест Хэм".

Лидер сборной Украины и полузащитник "Вест Хема" 32-летний Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Лидер местной Суперлиги "Трабзонспор" заинтересован в услугах украинца, сообщает журналист Юнус Эмре Сель.

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Наставник "бордово-голубых" Абдулла Авчи лично хочет видит игрока в составе своей команды. "Вест Хэм" же стремится избавиться от Ярмоленко, поскольку у него самая высокая зарплата в команде.

Андрей Ярмоленко в сезоне 2021/22 забил один гол и отдал три ассиста в 16-ти матчах. Его контракт с "молотами" рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ярмоленко выступает за АПЛ с лета 2018 года. Предыдущими клубами игрока были "Боруссия" Дортмунд и "Динамо" Киев.

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