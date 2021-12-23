Ярмоленко вылетел из Кубка английской лиги

Андрей Ярмоленко четвертый сезон выступает в АПЛ. Фото: "ФК" Вест Хэм ".

Лондонский "Вест Хэм" покидает розыгрыш Кубка Английской лиги.

В четвертьфинале турнира команда Андрея Ярмоленко проиграла "Тоттенгему" 1:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти как Ярмоленко. Известно, за сколько Суркис продает Миколенко

"Шпоры" первыми открыли счет в матче – отличился Стивен Бергвейн. Перед перерывом соперники обменялись голами: в составе "молотобойцев" забил Джаррод Боуэн, а Лукас Моура снова вывел "Тоттенхэм" вперед. До конца игры счет так и не изменился.

Украинский полузащитник хозяев Ярмоленко попал в заявку на матч и вышел на поле только на 80-й минуте игры.

Эта победа позволила "Тоттенхэму" пробиться в полуфинал Кубка лиги. Также на этой стадии турнира сыграют "Арсенал", "Челси" и победитель пары "Ливерпуль" – "Лестер".

В турнирной таблице АПЛ "Вест Гэм" занимает пятое место. Лидирует "Манчестер Сити". Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. Контракт украинца действует до конца сезона.