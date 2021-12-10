Андрей Ярмоленко третий сезон выступает в АПЧ. Фото: "ФК "Вест Хэм".

Лидер сборной Украины и полузащитник "Вест Хэма" 32-летний Андрей Ярмоленко провалил матч Лиги Европы.

Украинец получил самую плохую оценку за матч шестого тура Лиги Европы против "Динамо" Загреб, сообщает аналитический портал Sofa Score.

Ярмоленко получил оценку 6.3. Это самый низкий балл в матче среди игроков обеих команд.

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Андрей 24 раза получал мяч, однажды пробил в створ ворот, а единственная попытка дриблинга была неудачной. Не пошло и с передачами – только 64% ​​пасов Ярмоленко нашли адресата.

Наставник англичан Дэвид Моес заменил украинского вингера за несколько минут до финального свистка.

"Динамо" Загреб победило "Вест Хэм" – 1:0. Победа позволила хорватам занять второе место в группе и выйти в 1/6 финала. "Вест Хэм" стал досрочным победителем группы и сыграет в 1/8 финала.

Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. Украинец не имеет стабильного места в составе "молотобойцев".