Украинец забил гол в Кубке Бельгии

Марьян Швед не может занести себе в актив начало сезона. Фото: "Мехелен"

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед отметился забитым мячом за свой клуб.

В матче 1/16 финала Кубка Бельгии против "Сен Жилуаза" украинец на 16-й мин. открыл счет во встрече, а его команда победила со счетом 2:1.

Для Шведа этот гол стал вторым в новом сезоне. Интересно, что оба мяча он забил в ворота "Сен Жилуаза".

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Ранее Марьян Швед выступал за львовские "Карпаты" и шотландский "Селтик". С прошлого сезона выступает в Бельгии.