Украинец победил на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

 
Ексклюзивы
1/5
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
Просмотров: 747
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 2916
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 1917
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1638
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 360
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1080
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2403
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 657
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 3024
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2457
Фото
Все фото
7
15
9
11
11
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Видео
Все видео
В Нидерландах футболист забил Курьезный гол в свои ворота на последних минутах игры
В Нидерландах футболист забил Курьезный гол в свои ворота на последних минутах игры
"Динамо" на сборах не смогло победить белорусскую команду
"Динамо" на сборах не смогло победить белорусскую команду
Новичок "Боруссии" невероятным ударом забил в дебютном матче
Новичок "Боруссии" невероятным ударом забил в дебютном матче
В центральном матче чемпионата Германии обошлись без забитых мячей
В центральном матче чемпионата Германии обошлись без забитых мячей
Благодаря трем ассистам Месси "Барселона" одержала тяжелую победу
Благодаря трем ассистам Месси "Барселона" одержала тяжелую победу
Интервью
1/5
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1638
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1017
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1728
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1026
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 531
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 576
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
среда, 12 февраля 2020 09:21

Украинец победил на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

  Комментировать
Украинец победил на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
Семен Новиков выступает в категориии Жана Беленюка

Украинский спортсмен Семен Новиков стал победителем в чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который проходит в Риме.

Новиков в весовой категории до 87 кг победил венгерского борца Виктора Лоринца. Об этом сообщает "Трибуна".

В этой же категории Украину представляет народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, который не поехал на турнир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легендарный украинский боксер готовит судебный иск к Федерации бокса Украины

Ранее другой украинец Ленур Темиров стал бронзовым призером чемпионата континента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинец победил на чемпионате Европы по греко-римской борьбе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault

Тризуб официально стал гербом

Украинец создал первый пассажирский самолет в мире

Подростка спасли новым лекарством

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 45570
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
4
 Просмотров: 29961
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
26
 Просмотров: 23257
Подростки работали в виртуальной порностудии
Подростки работали в виртуальной порностудии
5
 Просмотров: 15085
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка Просмотров: 11089
Спорт
Мальдини хочет видеть Шевченко во главе "Милана"
Мальдини хочет видеть Шевченко во главе "Милана" Просмотров: 72
Глава Федерации бокса требует отступные за переход в профессионалы – экс-боксер Глазков
Глава Федерации бокса требует отступные за переход в профессионалы – экс-боксер Глазков Просмотров: 117
В Нидерландах футболист забил Курьезный гол в свои ворота на последних минутах игры
В Нидерландах футболист забил Курьезный гол в свои ворота на последних минутах игры
 Просмотров: 828
Игрок "Шахтера" не смог перейти в польский клуб из-за травмы
Игрок "Шахтера" не смог перейти в польский клуб из-за травмы Просмотров: 324
"Динамо" на сборах не смогло победить белорусскую команду
"Динамо" на сборах не смогло победить белорусскую команду
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
12
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
5
Волонтеру Марусе Звиробий избрали меру пресечения
4
Ярош о Зеленском: Оснований доверять ему еще нет
3
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
2
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
Голосов: 155
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua