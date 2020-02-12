Украинец победил на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Украинский спортсмен Семен Новиков стал победителем в чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который проходит в Риме.
Новиков в весовой категории до 87 кг победил венгерского борца Виктора Лоринца. Об этом сообщает "Трибуна".
В этой же категории Украину представляет народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, который не поехал на турнир.
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Ранее другой украинец Ленур Темиров стал бронзовым призером чемпионата континента.
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