Украинцы на Олимпиаде: итоги третьего дня и медальный зачет

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине позади третий соревновательный день.
Украинские спортсмены снова остались без медалей, хотя были надежды на женскую биатлонную индивидуальную гонку.
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В соревнованиях смешанных команд по кёрлингу сегодня завершился круговой турнир, после чего были сыграны полуфиналы. За золотые награды завтра сразятся Италия и Норвегия. В поединке за третье место сойдутся Великобритания и Швеция.
Сборная ОКР победила в командном турнире по фигурному катанию. Второе место заняли США, третье - Япония. Украина в произвольную программу не пробилась.
Женщины-горнолыжницы разыграли медали в гигантском слаломе. Сара Хектор из Швеции завоевала для своей страны уже третью золотую награду. "Серебро" досталось Федерике Бриньоне из Италии, а "бронза" - Ларе Гут-Бехрами из Швейцарии. Украинка Анастасия Шепиленко в итоговом протоколе стала 39-й.
Владислав Гераскевич провел первые официальные тренировки в скелетоне. И в первом заезде, и во втором он был 14-м.
В слоупстайле "золото" завоевал канадский сноубордист Максанс Парро. Вторым был китаец Су Йимин, а третьим - еще один канадец Марк МакМоррис.
Наконец-то разыграли медали в скоростном спуске горнолыжники. Их соревнования накануне были перенесены. Иван Ковбаснюк показал 33-й результат. Победил Беат Фойц из Швейцарии, за ним финишировали француз Жоан Кларе и австриец Маттиас Майер.
Вторую официальную тренировку сегодня провел украинский двоеборец Дмитрий Мазурчук. Он прыгнул на 90 м, что гораздо лучше, чем вчера.
Саночники Игорь Стахив и Андрей Лысецкий продолжают соревнования в двойках. В третьем тренировочном заезде они стали 13-ми, а в четвертом - 11-ми.
В конькобежном спорте на дистанции 1500 м не было равных легендарной нидерландке Ирене Вюст. К тому же она установила новый олимпийский рекорд. "Серебро" завоевала японка Михо Такаги, а "бронзу" - еще одна нидерландка Антуанетт де Йонг.
В уже упомянутой биатлонной гонке победила Дениз Херрманн из Германии, второй стала Анаис Шевалье-Буше из Франции, третьей - Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии. Украинки Юлия Джима и Ирина Петренко заняли 10-е и 11-е места. Валентина Семеренко не финишировала, а Дарья Блашко не стартовала из-за положительного теста на ковид.
Словения повезет домой "золото" соревнований смешанных команд по прыжкам с трамплина. Словенцы опередили команды ОКР и Канады.
В шорт-треке разыграли медали женщины на дистанции 500 м и мужчины на дистанции 1000 м. Победили Арианна Фонтана из Италии и Жэнь Цзивэй из Китая. Серебряные награды завоевали нидерландка Сюзанн Схюлтинг и китаец Ли Вэньлун, бронзовые - канадка Ким Бутен и венгр Шаоан Лю.
Завершали соревновательный день саночницы Елена Стецкив и Юлианна Туницкая. В первой попытке украинки показали 21-й и 22-й результат соответственно. Во второй Елена выступила лучше и показала 19-е время. Юлианна стала 23-й. Отметим, что Стецкив после двух попыток попадает в топ-20.
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В медальном зачете лидерство захватила Швеция, у которой уже три золотых награды. По два "золота" в активе ОКР, Нидерландов, Китая, Германии, Норвегии и Словении.
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры.
В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.
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