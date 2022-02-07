Джима пришла 10-й. Украина осталась без медалей в индивидуальной гонке по биатлону на Олимпиаде

Юлия Джима показала лучшее время среди украинок. Вiathlon.com.ua

7 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине состоялась женская индивидуальная гонка по биатлону.

Украину представили: Ирина Петренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.

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Лучшей среди украинок стала Джима. Украинка до последнего претендовала на медаль, однако промах на финальной стрельбе стоя отбросил олимпийскую чемпионку 2014 года на 10-е место.

Петренко стала одной из двух биатлонисток, которые закрыли все мишени. В итоге Ирина расположилась на 11-й позиции.

Семеренко сошла с дистанции после второй стрельбы.

Победу одержала Дениз Херманн из Германии. "Серебро" у Анаис Шевалье-Буше из Франции, а бронзовую награду получила представительница Дании Марте Олсбю Ройселанд.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры. Около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.