Коронавирус подкосил еще одну украинскую биатлонистку на Олимпиаде

Дарья Блашко. Фото: biathlon.com.ua

В преддверии второго старта Олимпиады-2022 в биатлоне наша женская команда потеряла еще одну боевую единицу в своем составе.

Два теста подряд на коронавирус, которые сдавала Дарья Блашко, оказались положительными, сообщает biathlon.com.ua.

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Спортсменка переведена в режим изоляции и не сможет участвовать в завтрашней индивидуальной гонке, несмотря на то, что в стартовом протоколе она заявлена ​​под 79-м номером.

Спортсменка чувствует себя хорошо. Но для выхода из режима изоляции необходимо сдать два отрицательных теста с интервалом не менее 24 часов.

Индивидуальная гонка начнется в понедельник, 7 февраля, в 11.00 по киевскому времени.

Украину будут представлять Ирина Петренко (21-й стартовый номер), Юлия Джима (32-й) и Валентина Семеренко (62-й).

Ранее положительный тест на коронавирус сдала Елена Билосюк (Пидгрушная). Ожидается, что на смену прибудет Анастасия Меркушина. Биатлонные соревнования в Пекине-2022 продлятся до 19 февраля.