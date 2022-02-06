Коронавирус подкосил еще одну украинскую биатлонистку на Олимпиаде

В преддверии второго старта Олимпиады-2022 в биатлоне наша женская команда потеряла еще одну боевую единицу в своем составе.
Два теста подряд на коронавирус, которые сдавала Дарья Блашко, оказались положительными, сообщает biathlon.com.ua.
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Спортсменка переведена в режим изоляции и не сможет участвовать в завтрашней индивидуальной гонке, несмотря на то, что в стартовом протоколе она заявлена под 79-м номером.
Спортсменка чувствует себя хорошо. Но для выхода из режима изоляции необходимо сдать два отрицательных теста с интервалом не менее 24 часов.
Индивидуальная гонка начнется в понедельник, 7 февраля, в 11.00 по киевскому времени.
Украину будут представлять Ирина Петренко (21-й стартовый номер), Юлия Джима (32-й) и Валентина Семеренко (62-й).
Ранее положительный тест на коронавирус сдала Елена Билосюк (Пидгрушная).
Ожидается, что на смену прибудет Анастасия Меркушина.
Биатлонные соревнования в Пекине-2022 продлятся до 19 февраля.
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