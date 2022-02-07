39-е место Шепиленко. Украина не смогла побороться за медали в гигантском слаломе на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине были разыграны медали в гигантском слаломе среди женщин.

Олимпийской чемпионкой стала шведская горнолыжница Сара Хектор. "Серебро" одержала итальянка Федерика Бриньоне. Бронзовая награда у швейцарки Лары Гут.

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Украинка Анастасия Шепиленко заняла 39-е место. Всего участие в "гиганте" принимали 82 спортсменки.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры.

Около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.