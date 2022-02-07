Ковбаснюк не смог одержать медаль в скоростном спуске на Олимпиаде

Иван Ковбаснюк не смог побороться за медали. Фото: Sfu.org.ua

На Олимпиаде в Пекине завершились соревнования по скоростному спуску среди мужчин.

Швейцарский горнолыжник Беат Фойц стал олимпийским чемпионом Пекина-2022. "Серебро" завоевал француз Йохан Кларе, а бронзу – двукратный олимпийский чемпион из Австрии, Маттиас Майер, сообщает Sport.ua.

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Украину в этом старте представлял Иван Ковбаснюк, показавший 33-й результат с отставанием в 5,4 с.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры. В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.