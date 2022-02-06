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воскресенье, 06 февраля 2022 16:04

Украинцы на Олимпиаде: итоги второго дня и медальный зачет

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На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине позади второй соревновательный день.

Украинские спортсмены снова остались без медалей.

Поздно ночью Елена Стецкив и Юлианна Туницкая провели пятый и шестой тренировочные заезды по санному спорту. Первые официальные заезды у женщин пройдут уже завтра.

В командных соревнованиях по фигурному катанию показала свою короткую программу Анастасия Шаботова. Это был ее дебют на Олимпийских играх, который можно назвать удачным. Однако наша команда финишировала на 10-м, последнем месте.

В слоупстайле состязались сегодня сноубордистки. Золотую награду для Новой Зеландии завоевала Зои Садовски-Синнотт, второй стала американка Джулия Марино, а третьей - австралийка Тесс Коуди.

Украинский двоеборец Дмитрий Мазурчук провел первую официальную тренировку. Прыгнув с обычного трамплина на 83.5 м, он стал 37-м.

В лыжной гонке сегодня соревновались мужчины в дисциплине скиатлон. Алексей Красовский и Руслан Перехода в официальном итоговом протоколе указаны среди отставших на круг спортсменов.

Победу в скиатлоне праздновал россиянин Александр Большунов. на втором месте еще один представитель ОКР - Денис Спицов, на третьем - Ийво Нисканен из Финляндии.

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Саночники Игорь Стахив и Андрей Лысецкий начали выступления в двойках. В первой тренировочной попытке они показали 14-й результат, а во второй - 12-й.

"Золото" в соревнованиях конькобежцев на 5000 м с новым олимпийским рекордом завоевал швед Нильс ван дер Пул. "Серебро" досталось нидерландцу Патрику Русту, "бронза" - норвежцу Хальгейру Энгебротену.

В соревнованиях прыгунов с обычного трамплину победил Рёю Кобаяси из Японии. Австриец Мануэль Феттнер стал вторым, а поляк Давид Кубацкий - третьим. Евгений Марусяк в финальный раунд не попал. У украинца 47-е итоговое место.

Австралийка Джакара Энтони была вне конкуренции в женском фристайле в дисциплине могул. Серебряная награда досталась американке Джелин Кауф, а бронзовая - представительнице ОКР Анастасии Смирновой.

Саночники Антон Дукач и Андрей Мандзий сегодня обошлись без падений. Однако оба закончили свои выступления после третьего заезда, то есть не попали в топ-20. Дукач занял 22-ю строчку, а Мандий - 27-ю.

Победил в мужском одиночном турнире по саному спорту Йоханнес Людвиг из Германии. Вслед за ним финишировали Вольфганг Киндль из Австрии и Доминик Фишналлер из Италии.

Соревнования по горнолыжному скоростному спуску, где должен выступить Иван Ковбаснюк, перенесли на 7 февраля из-за сильного ветра.

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В медальном зачете лидерство продолжает удерживать Норвегия, которую по количеству золотых наград догнала Швеция. Другие страны имеют не больше одного "золота".

Автор: olympics.com
  Медальный зачет Олимпиады-2022 после второго дня
Медальный зачет Олимпиады-2022 после второго дня

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры.

В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.

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