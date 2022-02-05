Выпал из саней и перекинулся. Украинские саночники далеки от наград на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Пекине прошел первый день соревнований по санному спорту среди мужчин.

Украинские спортсмены Антон Дукач и Андрей Мандзий провели по два заезда, сообщает Sport.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прыжки с трамплина. Украинец вышел в финал Олимпиады

Мандзий выпал из саней во время заезда, сейчас занимает 30-е место. Дукач выступил лучше, однако во время заезда перекинулся, но смог удержаться в санях. Его результат - 23-е место после двух заездов.

Третья и четвертая попытки состоятся 6 февраля.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры.

В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.

Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх завоевали восемь наград: три золотых, одну серебряную и четыре бронзовых.