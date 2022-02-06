Экс-россиянка достойно дебютировала на Олимпиаде под украинским флагом

Анастасия Шаботова. Фото Украинской федерации фигурного катания на коньках

Анастасия Шаботова принесла сборной Украины четыре очка в командных соревнованиях по фигурному катанию, однако этого оказалось мало, чтобы наши спортсмены прошли в следующий этап.

Украинка за свою короткую программу получила 62.49 балла, заняв седьмое место среди 10-ти участниц женской части соревнований.

Однако даже такой результат не поднял нашу команду выше 10-й строчки командного турнира.

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Если бы в мужской части смог принять участие Иван Шмуратко, Украина в итоге расположилась бы на девятом месте, опередив Германию.

Борьбу за медали продолжают команды Японии, ОКР, США, Китая и Канады.

Что касается Шаботовой, то дебютное выступление 16-летней украинки произвело приятное впечатление, хотя были случаи в карьере Анастасии, когда она набирала больше баллов за свою короткую программу.

Анастасия Шаботова родилась в Москве. Летом 2019 года сменила гражданство на украинское. Трехкратная чемпионка Украины. В январе должна была принять участие в чемпионате Европы, однако снялась с турнира.