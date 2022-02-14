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понедельник, 14 февраля 2022 15:07

Украинцы на Олимпиаде: итоги 10-го дня и медальный зачет

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На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине закончился 10-й соревновательный день.

Были надежды на успешное выступление украинских фристайлисток в лыжной акробатике, однако они не оправдались.

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Украинский дуэт фигуристов Александра Назарова - Максим Никитин выступил с произвольной программой. За свой танец они получили 97.34 балла и заняли 18-е место. Но не смогли подняться с 20-го по итогам двух программ.

Золотые награды здесь завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Виктория Синицына и Никита Кацалапов из ОКР стали вторыми, а Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США - третьими.

Дебютную для себя Олимпиаду Лидия Гунько также закончила на 20-й строчке. Хотя в своем четвертом заезде украинка показала 19-й результат. Отставание от победительницы составило около 10 с.

Золотую награду в монобобе завоевала американка Кейли Хамфрис, второй стала ее землячка Элана Мейерс, а третьей - канадка Кристин де Брюин.

Двоеборец Дмитрий Мазурчук провел третью официальную тренировку на большом трамплине. Украинец сегодня прыгнул на 116.5 м.

В женской лыжной акробатике Украину представляла одна Ольга Полюк. Анастасия Новосад не вышла на старт из-за положительных тестов на коронавирус. Попасть в финальный раунд Полюк не смогла ни с первой квалификации, ни со второй, оказавшись в итоговом протоколе на 22-й строчке.

"Золото" досталось китаянке Сюй Мэнтао. Совсем чуть-чуть ей уступила Анна Гуськова из Беларуси. Третье место заняла американка Меган Ник.

В командных мужских соревнованиях по прыжкам с трамплина торжествовали австрийцы. Вторыми стали словенцы, а третьими - немцы.

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В медальном зачете продолжает лидировать Норвегия, одержавшая девять золотых медалей. Германия имеет восемь наград наивысшего качества и находится на второй строчке. Далее следуют США и Нидерланды. Австрия поднялась на пятое место, выиграв пятое "золото" и сравнявшись со Швецией и Китаем.

Автор: olympics.com
  Медальный зачет Олимпиады-2022 после 10-го дня
Медальный зачет Олимпиады-2022 после 10-го дня

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12-ти дисциплинах.

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