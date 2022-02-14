Без шансов на награды. Фигуристы Никитин и Назарова закончили выступления на Олимпиаде

В олимпийском Пекине украинский дуэт Александра Назарова и Максим Никитин выступили с произвольной программой.
Фигуристы замкнули 20-ку в соревнованиях танцевальных пар, разыгравших сегодня медали ХХІV зимних Олимпийских игр, сообщает сайт НОК Украины.
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Для нашего дуэта это вторая Олимпиада в спортивной карьере. Впервые они выступили с произвольным танцем.
"Рады, что удалось полноценно выступить на Олимпийских играх и представить зрителям наши обе программы.
Благодарим болельщиков, поддерживавшим нас. После короткой программы получили большое количество сообщений и слов поддержки. Даже от людей, не следящих за спортом. Сегодня мы выступали для вас. Довольны", - сказали украинские спортсмены.
Золотые награды завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Виктория Синицына и Никита Кацалапов из ОКР стали вторыми, а Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США - третьими.
Иван Шмуратко не попал в двадцатку лучших в мужском катании.
На Олимпиаде фигуристам осталось разыграть медали в женском и парном катаниях.
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