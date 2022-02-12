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суббота, 12 февраля 2022 17:26

Украинцы на Олимпиаде: итоги восьмого дня и медальный зачет

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Украинцы на Олимпиаде: итоги восьмого дня и медальный зачет
Дмитрий Пидручный показал лучшее время среди украинцев. Фото: REUTERS

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине прошел восьмой соревновательный день.

Было разыграно шесть комплектов медалей в лыжных перегонах, биатлоне, скелетоне, сноуборде, конькобежном спорте и горных лыжах.

Украинские спортсмены снова остались без медалей. Надежды возлагались на мужской спринт в биатлоне.

Начался день соревнований в сноуборде смешанных команд в борд-кроссе. Победу одержала команда США. Итальянцы на втором месте, а "бронзовые" награды у команды Канады.

Украинская бобслеистка Лидия Гунько проводит тренировочные заезды. В пятом и шестом заезде она показала 18-й и 19-й результат соответственно

Женская команда сборной Украины по лыжным гонкам провалила эстафету 4 по 5 км. Согласно регламенту, в случае отставания на круг команда снимается с эстафеты. После выступлений Виктории Олех и Валентины Каминской Украину сняли с гонки. Марина Анцибор и Дарья Рублева на дистанцию ​​так и не вышли.

Победу праздновала команда Олимпийского комитета России, Германия завоевала серебро, а в битве за бронзу Швеция на 0,5 с. опередила квартет из Финляндии.

Главной надеждой для Украины был мужской спринт в биатлоне. Надежды не оправдались – Дмитрий Пидручный финишировал на 13-м месте, Артем Прима пришел к финишу 15-м. Третий украинец в гонке Антон Дудченко финишировал на 60-й строчке. Богдан Цимбал показал 66-е время.

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Гонку "выиграл" норвежец Йоханнес Бё, его брат Тарьей - с "бронзой" третий, тогда как француз Кантен Фийон-Майе пришел вторым и одержал "серебро".

Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин выступили в ритм-танце, показали 20-й результат и гарантировали себе участие в произвольном танце.

Китайский конькобежец Гао Тинюй стал олимпийским чемпионом на дистанции 500 м. Серебряная награда у Чха Мин Гю из Южной Кореи, бронзовую медаль выиграл Ватару Морисиге из Японии.

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершились мужские соревнования по прыжкам с большого трамплина. Золотую медаль выиграл норвежец Мариус Линдвик. Серебряную награду – Рэю Кобаяси из Японии, бронзовый призер – Карл Гейгер из Германии.

Среди украинцев в прыжках с большого трамплина вели борьбу Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк и Антон Корчук, однако им не удалось добраться до финального раунда.

Хнна Найзе из Германии выиграла "золото" в скелетоне. У представительницы Австрилии Жаклин Нарракотт второе место. "Бронза" досталась Кимберли Босс из Нидерландов.

Сборная Норвегии возглавляет медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Норвежские спортсмены выиграли восемь золотых, три серебряные и шесть бронзовых медалей.

На втором месте рейтинга — Германия, в активе которой семь золотых, пять серебренных и одна бронзовая медали. Третье место занимают США с 11 медалями. Пять из них — золотые, пять серебряных и одна "бронза".

Сборная Украины пока не завоевала ни одной медали на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.

Автор: Сергей Тищенко
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февраля

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