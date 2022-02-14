И снова провал. Украина не будет представлена в финале Олимпиады в женской лыжной акробатике

Украинская фристайлистка Ольга Полюк. Фото: НОК Украины

Украина осталась без наград в женской лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Квалификационные соревнования в этой дисциплине должны были состояться в воскресенье, однако помешали погодные условия.

Сегодня, 14 февраля, с погодой было все хорошо, поэтому спортсменки вышли на трассу.

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Украину представляла Ольга Полюк. Анастасия Новосад не стартовала, потому что так и не успела получить отрицательный тест на коронавирус.

Попасть в финальный раунд Полюк не смогла ни с первой квалификации, ни со второй. Ее лучший результат за прыжок - 68.76 балла.

"В Америке мы провели один из лучших тренировочных сборов. Сейчас наша команда очень сильная, подготовленная на высоком уровне. Были готовы бороться за высокие места в Пекине-2022, однако сложилось все иначе. Честно, очень тяжело морально на этих Играх", - цитирует Полюк сайт НОК Украины.

Финалы в лыжной акробатике запланированы на сегодняшний день. Они состоятся после обеда по киевскому времени. Мужчины, где будут и украинцы, свои квалификационные прыжки проведут завтра, 15 февраля.