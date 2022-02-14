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понедельник, 14 февраля 2022 09:47

В дебютном выступлении на Олимпиаде в бобслее Украина показала 20-й результат

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В дебютном выступлении на Олимпиаде в бобслее Украина показала 20-й результат
Украинская бобслеистка Лидия Гунько. Фото: НОК Украины

На Олимпиаде в Пекине в понедельник ночью разыграли комплект наград в женском монобобе.

По итогам четырех заездов первая в истории Украины бобслеистка на Олимпийских играх Лидия Гунько замкнула двадцатку с результатом 4:29.10, сообщает сайт НОК Украины.

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"Заезды были неидеальными. Из-за того, что у меня нет большого опыта на этой трассе, улучшала показатели уже в процессе соревнований и пыталась брать с каждого заезда по максимуму, исправлять ошибки.

Сегодня совсем другая ситуация с коньками. Я не спускалась здесь в такую ​​погоду. Это все повлияло на итоговый результат.

Олимпийские игры - это что-то невероятное. Благодарю всех за поддержку. Чувствовала, что за спиной вся страна. Есть большое желание двигаться дальше и развивать бобслей в Украине", - поделилась впечатлениями и планами украинская бобслеистка.

Золотую награду в монобобе завоевала американка Кейли Хамфрис, второй стала ее соотечественница Элана Мейерс, а третьей - канадка Кристин де Брюин.

Всего в Пекине босблеисты разыграют четыре комплекта наград: в женских монобобах и двойках, а также в мужских двойках и четверках.

Гунько занималась стронгменом. В 2018 году решила попробовать себя в бобслее. Дважды выиграла "бронзу" на этапах Кубка Европы и однажды на этапе Мировой серии.

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