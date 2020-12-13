Украина поддержала путинскую марионетку на должность главы Международной федерации бокса

Умар Кремлев и Владими Продивус. Фото Фейсбук Продивус

12 января, произошло онлайн заседание Конгресса Международной федерации любительского бокса, по результатам которого был избран президентом AIBA на следующие четыре года россиянин Умар Кремлев.

Кандидатуру Кремлева поддержало подавляющее большинство стран среди 155 голосовавших. В заключительном туре россиянин набрал 86 голосов среди 77 необходимых для победы. Среди отдал голос за россиянина была и Украина. Нашу страну представлял президент ФБУ и член исполкома AIBA Владимир Продивус. Сообщает "Чемпион".

Это нельзя назвать сенсацией или сюрпризом. Продивус прежнему декларировал свою поддержку Кремлеву. А Федерация бокса Украины написала письмо в поддержку кандидатуры генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева на выборах президента Международной федерации любительского бокса (AIBA).

"Один из главных инициаторов необходимых реформ в нашем спорте во время глобальной пандемии - Умар Кремлев. Он настойчиво прилагает усилия для продолжения соревнований, помощи спортсменам и поддерживает AIBA в целом. Это лучшее доказательство его лидерских качеств, понимание проблем бокса и спорта в целом, так равно как и понимание решений поставленных задач, что сейчас крайне важно для AIBA, - отмечал Продивус.

Конечно, такое решение украинской федерации получило шквал критики. В частности украинский тренер Вячеслав Сенченко написал:

"Украина голосовала за Кремлева? Это дно"

Ему ответил руководитель прессслужбы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко:

"Что из этого всего - дно? Для того чтобы хоть что-то утверждать, нужно ознакомиться с программой всех кандидатов и знать их реальные шаги направлены на поддержку AIBA. Ну не знает этого никто и информацией не владеет, но уверенно утверждает, что все пропало.

Дайте людям работать, и давайте о людях судить по их деятельности. В нашем случае за действиями на посту президента AIBA. Его поддержало 86 стран. Это о чем-то говорит. Невозможно купить 86 стран ".

Украинцы тоже не сдерживались в своих комментариях под новостью:

"Сделали скандал в АИБА через президента-бандюгу и выбрали вместо него нового бандюгу. Украинский бандит Продиус потирает руки".

"Оно еще вписывается по Кремлеве, гниль вонючая.

Вы (ФБУ) - продажные клоуны, которые выбрали существо с недостатками умственного развития, несколькими судимостями и одного из многочисленных вылизывателей Путина- президентом АИВА, накануне Олимпиады. Идите к чертовой матери, манкурты! "

"Почитайте интервью этого дяди и вы поймете, что это-гидроцефал на всю голову. Как можно быть такими продажными, чтобы выбрать" это "президентом АIBA?"

"R.I.P. любительский бокс. Ждите теперь новые цирковые номера от судей на Олимпиаде и новых Евгениев Тищенко со званием олимпийского чемпиона. Вспомните мои слова, Хижняка на Играх осудят и сделают чемп Бакши".

"ФБУ вместе с этим дятлом Кремлевским два сапога пара, два позорных ватных дна ("

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Позже Руководитель прес-сслужбы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко прокомментировал решение отдать голос за россиянина Умара Кремлеве на выборах президента AIBA. Мол, мы поддержали того, реально помогал организации.