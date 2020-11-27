УЕФА ударил только по Шевченко

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УНИАН

УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины за выездной матч против Швейцарии. Удивило не решение европейского футбольного "союза". Оно читалось, иначе швейцарцы бы не пошли на такие шаги. Удивила реакция украинских болельщиков.

Да, в идеале, чтобы матч перенесли и сыграли его весной. Или в марте, найдя "окно" во время отбора на Кубок мира, или вообще в мае, когда обе команды будут готовиться к Евро-2021.

Да, досадно, что Украину ни во что не ставят: с Германией или Францией так бы не обошлись. Но эта новость не сегодняшнего дня. Здесь, скорее, Шевченко следует обидеться. Тренерский штаб нашей команды возглавляет экс-футболист с мировым именем, а по нему нанесли сокрушительный удар, не считаясь с репутацией.

Но что мы, по большому счету, "проиграли"? Выездной матч Лиги наций – полуофициального турнира, где УЕФА меняет правила игры и оставляет в "вышке" Германию. Хорошо, весомее товарищеских поединков, но не настолько, чтобы биться головой о стену из-за вылета в дивизион "В". И, объективно, именно там наше место: пусть победа над Испанией никого в заблуждение не вводит . Готовы ли мы, например, обыграть крепкую Австрию – ну вот Евро и покажет. Кстати, львовский матч не убедил, что Украина сильнее Швейцарии по игре, а не результату.

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Действительно, если Лозанна нам не поможет, а шансов ноль, то в следующем розыгрыше ЛН мы не будем играть с элитой. Но элита в матчах ЛН выставляет полурезервные составы и играет "на прямых ногах" - такая уж большая польза от этих поединков?. Будет нам элита – в первом же матче Евро, там ожидают Нидерланды.

Поэтому "проиграли" Швейцарии – то проиграли. "Нейтралы" свое получат за неспортивные методы ведения борьбы. Зато у нас появился еще один принципиальный соперник. В отборе на Кубок мира точно не сыграем, а вот в плей-офф Евро – возможно. И тогда можно будет поквитаться. А для этого решить неотложные проблемы сборной – вратарь, правый защитник, центр защиты, Буяльский.

В первую очередь, должны беспокоить они.

Оценку выступлений сборной Украины в 2020-м читайте в журнале "Країна" от 3 декабря.