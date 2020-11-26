"В арбитражном суде в Лозанне у нас шансов ноль процентов" - Лужный

Олег Лужный находится без работы с августа 2019 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший капитан сборной Украины Олег Лужный прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии.

Лыжный не верит, что апелляция Украинской ассоциации футбола будет иметь успех в арбитражному суде в Лозанне.

"Я думаю, эта история была придумана еще раньше. У нас хватало футболистов, которые готовы были играть, а швейцарцы отказались. На каких основаниях? Врач кантона Люцерн сказал, что нельзя играть? В них были отрицательные тесты на руках.

Теперь нужно играть дальше, что нам остается делать. Идти в арбитражный суд в Лозанне - ноль процентов шансов.

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УАФ все сделала для того, чтобы матч состоялся. Даже вторую сборную не было смысла собирать, ведь в национальной команде ждали разрешения выйти на поле 17 здоровых футболистов. А допустимый минимум - 14 игроков. Для чего нам команда В?

Украина имела право играть и была готова выйти на поле. Для меня это решение УЕФА абсолютно непонятное ". - сказал Лужный в комментарии Трибуне.

УЕФА засчитала техническое поражение сборной Украины за матч 6-го тура Лиги наций против Швейцарии. Игра не состоялась из-за вспышки коронавируса в команде Андрея Шевченко.