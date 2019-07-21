УЕФА наказало Украину за поведение фанатов во Львове

Сербские болельщики не решились приехать во Львов

Украинская ассоциация футбола заплатит штраф за поведение болельщиков на матче отбора на Евро-2020 Украина - Сербия, который состоялся во Львове.

Об этом сообщает сайт Футбол Украины.

В частности, на стадионе "Арена-Львов" зажигали файеры, бросали предметы на поле, блокировали лестницы и использовали лазерные указки.

УАФ придется заплатить 15 250 евро штрафа за фейерверки и блокировки проходов, а вот по другим статьям дело было закрыто.

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Сборная Украины разгромила сербов со счетом 5:0.