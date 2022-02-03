"Удивился, что он возглавил "Дженоа" - Воронин о тренерской карьере Шевченко

Андрей Воронин. Фото: ФК "Динамо" Москва

Бывший форвард национальной сборной Украины по футболу Андрей Воронин оценил работу Андрея Шевченко в "Дженоа".

По словам экс-игрока, который сейчас работает в московском "Динамо", он следил за результатами итальянской команды.

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"Следил за результатами их матчей, но сами игры не смотрел. Я удивился, что он возглавил "Дженоа", который "копырсался" внизу турнирной таблицы.

Было интересно посмотреть, как он будет работать не в сборной, а в клубе. Потому что это две совершенно разные профессии, на мой взгляд. Не знаю, почему он ушёл оттуда так рано", - цитирует Воронина официальный сайт московского "Динамо".

Андрей Воронин вместе с Андреем Шевченко играли на чемпионате мира 2006 года, где Украина дошла до четвертьфинала. Шевченко был уволен из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался на должности два месяца. В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала. Воронин поиграл за "Боруссию" Менхенгладбах, "Майнц", "Кельн", "Байер", "Ливерпуль", "Герту" и "Фортуну" Дюссельдорф. В его активе 74 матча за сборную, забил восемь голов.