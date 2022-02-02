Послесловие отставки. Каким может быть будущее Шевченко

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины 45-летний Андрей Шевченко остался без работы. Итальянский "Дженоа" уволил украинского наставника через два месяца после начала работы. Шевченко был одним из кандидатов на должность тренера сборной Польши, но проиграл конкуренцию местному специалисту Чеславу Михневичу.

Что дальше делать Шевченко?

Ждать. Шевченко получает зарплату у "Дженоа", потому что его отстранили от работы, а не уволили. По сообщению СМИ, украинский тренер ежемесячно получает €170 тыс. Контракт с "грифонами" стал причиной срыва переговоров с Польским футбольным союзом. Спешки возвращаться к работе нет.

Надо ждать предложений. По ходу сезона может возникнуть "горячая вакансия", когда клуб будет экстренно искать нового тренера. Шевченко находится в статусе безработного. Достиг успеха со сборной Украины, имеет репутацию звезды мирового футбола. Потому его кандидатуру будут рассматривать.

Андрей Шевченко может стать заменой для Мирчи Луческу в "Динамо" через два с половиной года

Контракт с "Дженоа" действует до лета 2024 года. Именно до этого времени действует с "Динамо" соглашение Мирчи Луческу, которому уже 76 лет. Даже если сейчас не будет предложений, то через два года Шева может стать кандидатом на должность тренера родного клуба.

Покинуть Европу. Шевченко был звездой футбола. В качестве тренера он может получить предложение с Ближнего Востока, США. Тех стран, где приглашают не сколько наставника, а имя в футболе. Жена Шевченко Кристен Пазик американка. Поэтому переезд семьи в США не будет чем-нибудь странным. На Ближнем Востоке платят хорошие деньги. Важен статус нового тренера, а не его опыт или квалификация. Нынешний наставник "Барселоны" Хави возглавил "Аль-Садд", не имея никакого опыта.

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Искать агента. Именно агенты лоббируют трудоустройство игроков и тренеров. Они знают владельцев команд, оказывают на них влияние. Без собственного лобби трудно получить работу не только в ведущем чемпионате, но даже в командах с Ближнего Востока или Восточной Европы. В свое время Шандор Варга завел Сергея Реброва в "Ференцварош". Без правильного агента Шевченко трудно будет возглавить даже условные "Ференцварош" или варшавскую "Легию". Нужно искать и сотрудничать с человеком, который поможет Шевченко получить новую работу.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался на должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11-ти, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.