Послесловие отставки. Каким может быть будущее Шевченко

 
Ексклюзивы
1/5
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 252
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото
Просмотров: 622
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 855
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 1107
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 8028
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 801
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 450
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 819
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
Просмотров: 621
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 1629
Фото
Все фото
35
6
5
6
5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Видео
Все видео
Суркис ведет переговоры. "Динамо" нашло форварда в России
Суркис ведет переговоры. "Динамо" нашло форварда в России
И Месси не помог. ПСЖ неожиданно вылетел из Кубка Франции
И Месси не помог. ПСЖ неожиданно вылетел из Кубка Франции
Третья победа в новом году. "Динамо" разгромило чемпиона Болгарии
Третья победа в новом году. "Динамо" разгромило чемпиона Болгарии
Новичок стреляет дублем. "Шахтер" одержал вторую победу на сборе в Турции
Новичок стреляет дублем. "Шахтер" одержал вторую победу на сборе в Турции
Луческу взял на второй сбор 28 футболистов
Луческу взял на второй сбор 28 футболистов
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 828
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 306
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 999
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 990
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6930
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 675
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
среда, 02 февраля 2022 19:31

Послесловие отставки. Каким может быть будущее Шевченко

  Комментировать
Послесловие отставки. Каким может быть будущее Шевченко
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины 45-летний Андрей Шевченко остался без работы. Итальянский "Дженоа" уволил украинского наставника через два месяца после начала работы. Шевченко был одним из кандидатов на должность тренера сборной Польши, но проиграл конкуренцию местному специалисту Чеславу Михневичу.

Что дальше делать Шевченко?

Ждать. Шевченко получает зарплату у "Дженоа", потому что его отстранили от работы, а не уволили. По сообщению СМИ, украинский тренер ежемесячно получает €170 тыс. Контракт с "грифонами" стал причиной срыва переговоров с Польским футбольным союзом. Спешки возвращаться к работе нет.

Надо ждать предложений. По ходу сезона может возникнуть "горячая вакансия", когда клуб будет экстренно искать нового тренера. Шевченко находится в статусе безработного. Достиг успеха со сборной Украины, имеет репутацию звезды мирового футбола. Потому его кандидатуру будут рассматривать.

Андрей Шевченко может стать заменой для Мирчи Луческу в "Динамо" через два с половиной года

Контракт с "Дженоа" действует до лета 2024 года. Именно до этого времени действует с "Динамо" соглашение Мирчи Луческу, которому уже 76 лет. Даже если сейчас не будет предложений, то через два года Шева может стать кандидатом на должность тренера родного клуба.

Покинуть Европу. Шевченко был звездой футбола. В качестве тренера он может получить предложение с Ближнего Востока, США. Тех стран, где приглашают не сколько наставника, а имя в футболе. Жена Шевченко Кристен Пазик американка. Поэтому переезд семьи в США не будет чем-нибудь странным. На Ближнем Востоке платят хорошие деньги. Важен статус нового тренера, а не его опыт или квалификация. Нынешний наставник "Барселоны" Хави возглавил "Аль-Садд", не имея никакого опыта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"

Искать агента. Именно агенты лоббируют трудоустройство игроков и тренеров. Они знают владельцев команд, оказывают на них влияние. Без собственного лобби трудно получить работу не только в ведущем чемпионате, но даже в командах с Ближнего Востока или Восточной Европы. В свое время Шандор Варга завел Сергея Реброва в "Ференцварош". Без правильного агента Шевченко трудно будет возглавить даже условные "Ференцварош" или варшавскую "Легию". Нужно искать и сотрудничать с человеком, который поможет Шевченко получить новую работу.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался на должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11-ти, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Послесловие отставки. Каким может быть будущее Шевченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией

Самое читаемое
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 57798
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 2 Просмотров: 18567
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 11223
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 8028
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
 Просмотров: 5895
Спорт
Новый Шевченко. Супруга получил культовый номер в Италии
Новый Шевченко. Супруга получил культовый номер в Италии
Возвращение Беседина. "Динамо" одержало волевую победу над командой Гавранчича
Возвращение Беседина. "Динамо" одержало волевую победу над командой Гавранчича Просмотров: 324
Фото дня. Малиновский кардинально сменил имидж
Фото дня. Малиновский кардинально сменил имидж Просмотров: 342
"Дилетантам в футболе делать нечего" - экс-тренер "Динамо" оценил работу Шевченко в "Дженоа"
"Дилетантам в футболе делать нечего" - экс-тренер "Динамо" оценил работу Шевченко в "Дженоа" Просмотров: 756
Замена Месси. "Барселона" подписала звездного форварда
Замена Месси. "Барселона" подписала звездного форварда Просмотров: 342
Больше всего комментируют
11
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
3
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
2
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
1
Монастырский о задержании организаторов беспорядков: "Скоро услышим и другие имена"
Голосов: 479
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть