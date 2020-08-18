У Миколенко нет идей для игры в "Интере" – помощник Шевченко

Миколенко заинтересовал несколько итальянских клубов. Фото: "Динамо" Киев юа

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера поделился мнением о перспективах защитника "Динамо" Виталия Миколенко в Серии А.

"Это очень интересный молодой игрок. Это не случайность, что за ним наблюдают итальянские и английские клубы. Он молодой, много играет за свой клуб. Думаю, он мог бы играть в таком сильном чемпионате, как Серия А". Сообщает "Трибуна".

"Украинский чемпионат значительно слабее итальянского, это становится для него небольшим недостатком. Миколенко хорош на чужой половине поля, но у него нет идей, которые могла бы искать такая команда, как "Интер", в этой позиции", – сказал Малдера.

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Ранее сообщалось об интересе к Миколенко со стороны "Интера", "Наполи" и "Милана".