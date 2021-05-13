Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии

Игрок сборной Украины 24-летний Александр Зинченко третий раз выиграл "золото" АПЛ. "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии.

Отставание за три тура до конца сезона между двумя Манчестер составило 10 очков в пользу "Сити".

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В своем Instagram Зинченко сначала выложил фотографию со всем составом команды. А уже потом на его странице была опубликована другая фотография. Украинец сидит на троне, в ногах мяч, а сзади на фоне стоят все три кубка чемпионата, которые получил "Ман Сити" с Александром в составе.

Александр Зинченко выступает за "горожан" с лета 2016 года. Сезон 2016/17 провел в составе ПСВ на правах аренды. В Украине выступал за юношеские команды "Шахтера".

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "МС" в 29 матчах, в которых отметился двумя ассистами.

29 мая команда украинца сыграет в финале Лиги чемпионов против "Челси".