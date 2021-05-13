"Челси" потерпел домашнее поражение в чемпионате Англии

Томас Тухель возглавляет "Челси" с середины сезона. Фото: Reuter

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Челси" дома потерпел поражение от "Арсенала" - 0:1.

Единственный гол в матче был забит в начале игры. Игроки "Арсенала" воспользовались ошибкой защиты "Челси" при выходе из обороны. Эмилю Смиту-Роу осталось не промахнуться в пустой угол.

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"Челси" владел игровым и территориальным преимуществом. Команда Томаса Тухеля создавала моменты, но забить хоть один гол так и не смогла. Мяч Кристиана Пулишича арбитр отменил после просмотра видеоповтора. Американец находился вне игры.

Досрочно чемпионом АПЛ стал "Манчестер Сити". "МЮ", "Лестер" и "Челси" находятся в зоне Лиги чемпионов. "Арсенал" - на восьмом месте. 13 мая в рамках тура "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Ливерпуль". Начало игры в 22:15.