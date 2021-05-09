Зинченко боится спрашивать Шевченко о финале Лиги чемпионов

Шевченко поздравил Зинченко с выходом в финал. Фото: УАФ

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о звонке тренера сборной Украины Андрея Шевченко после выхода "горожан" в финал Лиги чемпионов.

– Сразу на следующий день Андрей Николаевич позвонил, мы с ним переговорили. К сожалению, забыл у него спросить, за кого он будет болеть в финале. Хотя спрашивать опасно, – сказал Зинченко.

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29 мая "Манчестер Сити" сыграет в финале ЛЧ с "Челси", за который выступал Андрей Шевченко в качестве футболиста. Вчера команды встретились в матче чемпионата. Победу праздновал "Челси" – 2:1.