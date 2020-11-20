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пятница, 20 ноября 2020 21:00

Тренер "Шахтера" способен заменить Шевченко

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Тренер &quot;Шахтера&quot; способен заменить Шевченко
Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Сергей Ребров после Евро-2021 может сменить Андрея Шевченко на должности тренера сборной Украины. Хотя в Украинской ассоциации футбола уже успели опровергнуть, но смена тренера в сборной Украины выглядит реальной.

Шевченко работает с национальной командой из лета 2016 года. За это время он себя зарекомендовал, как потенциально сильный на клубном уровне. Если хочет развиваться, то нужно переходить в клубный футбол. Футбол сборных – это только возможность себя зарекомендовать. Трудно вспомнить, чтобы успешный тренер клуба оставил свою работу и ушел работать в институт сборных. Клубный футбол – это совсем другой уровень, совсем другие деньги.

Если сборная Украина удачно выступит на Евро, то удержать Шевченко будет очень сложно

Уход Шевченко из сборной Украины – это вопрос хорошего предложения, под хороший проект. Особенно, если сборная проявит себя на Евро. За 5 лет самостоятельной работы Андрей Николаевич уже сформулировался как тренер, собрал вокруг себя команду помощников, смог обыграть сборные Португалии и Испании . Уйти вовремя тоже нужно уметь. Если пересидеть на одном месте, то последствия последующей карьеры могут быть сверхнегативные.

Шевченко имел контракт с УАФ до завершения Евро-2020. В начале июля тренер продолжил сотрудничество на год и имеет опцию продолжения еще на полутора, до окончания Кубка мира-2022. Если сборная Украина удачно выступит на Евро, то удержать Шевченко будет очень сложно. Он просто может отклонить упоминавшуюся опцию.

Для Реброва работа в сборной Украины – это будет шаг назад в плане клубной карьеры

Информация о Реброве в сборной Украины выглядит не очень логичной. На клубном уровне нужно работать с игроками ежедневно, сборная собирается в лучшем случае раз в месяц. Зима выпадает полностью. Если Шевченко – тренер развития, то Ребров – нацелен исключительно на результат . Нужно будет разрушать все созданное за последние 5 лет и строить новое. Главное, что для Реброва работа в сборной Украины – это будет шаг назад в плане клубной карьеры. Он имеет за плечами 3 года работы в "Динамо" и успешно работает в "Ференцвароше". Три раза играл в ЛЧ и дважды в ЛЕ. Более логичным выглядит его переход в более сильный клуб и чемпионат.

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Наиболее оптимальным вариантом выглядит наставник "Шахтера" Луиш Каштру. Соглашение португальского тренера с донецким клубом действует до лета 2021 года. Ассистент главного тренера "горняков" и директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна является одним с главным кандидатов, чтобы возглавить "горняков" летом. Хорватский тренер уже успел получить соответствующую лицензию . Посодействовать Каштру с новым контрактом в нынешнем клубе может только невероятно удачный сезон в еврокубках – выход в плей-офф ЛЧ или выигрыш ЛЕ. Если не будет успеха в еврокубках, или потеряют чемпионский титул в Украине, то португальскому тренеру трудно будет рассчитывать на новый контракт.

Каштру за 2 года выучил футболистов "Шахтера" и адаптировался к украинскому футболу. Донецкий клуб имеет большое представительство в сборной. У тренера не будет проблем работать с этими игроками уже на уровне сборной. Тем болем что в сборной задейстованы повар, массажисты, врачи из "Шахтера".
Одно из главных достоинств португальского специалиста - умение работать с молодыми игроками. "Материала" для этого достаточно. Каштру готов играть первым номером. Он не будет разрушать работу своего предшественника. Скорее, ее дополнит и продолжит.

Каштру готов играть первым номером. Он не будет разрушать работу своего предшественника

Если "Шахтер" не будет продолжать контракт с нынешним тренером, то это нужно обставить красиво. Не может клуб такого высокого уровня просто избавиться от тренера, который довел команду до полуфинала ЛЕ и выиграл УПЛ. Переход на должность тренера сборной будет формальным повышением, признанием успешной работы, последние два года. Это репутация клуба. Теоретическое назначение Срни тогда будет выглядеть, как вынужденное мероприятие.

Луиш Каштру возглавил "Шахтёр" летом 2019-го. До этого 21 год тренировал в Португалии.

Автор: Сергей Тищенко
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